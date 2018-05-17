В Азербайджане изменен закон «Об охране зеленых насаждений»

В Азербайджане внесены изменения в закон "Об охране зеленых насаждений".

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно решению, утвержден Порядок учета, кадастра и проведения мониторинга зеленых насаждений. По правилам, будет собрана информация о показателях качества и количества, видам, территориям зеленых насаждений, а также обеспечено соответствие зеленых насаждений санитарно-гигиеническим и фитосанитарным нормам.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook