В Азербайджане изменен закон «Об охране зеленых насаждений»

17 мая 2018 11:47

В Азербайджане внесены изменения в закон "Об охране зеленых насаждений".

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно решению, утвержден Порядок учета, кадастра и проведения мониторинга зеленых насаждений. По правилам, будет собрана информация о показателях качества и количества, видам, территориям зеленых насаждений, а также обеспечено соответствие зеленых насаждений санитарно-гигиеническим и фитосанитарным нормам.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az