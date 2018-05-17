В Азербайджане изменен закон «Об охране зеленых насаждений»
17 мая 2018 11:47 263
В Азербайджане внесены изменения в закон "Об охране зеленых насаждений".
Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно решению, утвержден Порядок учета, кадастра и проведения мониторинга зеленых насаждений. По правилам, будет собрана информация о показателях качества и количества, видам, территориям зеленых насаждений, а также обеспечено соответствие зеленых насаждений санитарно-гигиеническим и фитосанитарным нормам.
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