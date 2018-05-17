Стало известно, когда наследники погибших военнослужащих получат единовременные выплаты - ФОТО

17 мая 2018 13:30

Состоялось очередное заседание комиссии, созданной Министерством труда и социальной защиты населения в связи с исполнением указа Президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций" от 19 апреля 2018 года.

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью министерства, на заседании министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что завершается работа над проектом правил, определяющих механизм выдачи единовременной выплаты  членам семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года, передает Day.Az

Список будет размещен на официальном сайте министерства. 

После этого посредством СМИ наследники военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций, будут проинформированы по поводу обращения в нотариальные конторы за получением соответствующего документа. Затем и этот список будет вывешен на сайте министерства. 

По словам С.Бабаева, для обеспечения прозрачности этот процесс будет проходить в электронной форме. Он отметил, что имена наследников и документы, подтверждающие наследование, будут незамедлительно высланы в централизованную информационную систему Министерства труда и социальной защиты населения. Затем на сайте будет размещен список очередности этих лиц, каждому наследнику будет выслано оповещение о взятии на очередь для обеспечения получения единовременной выплаты. Этот процесс планируется завершить во второй половине текущего года. В последней четверти текущего года планируется начать выдачу единовременной выплаты в порядке очередности.

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