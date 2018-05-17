Спецоперация СГБ Азербайджана: задержаны контрабандисты с поддельными акцизными марками
Служба государственной безопасности (СГБ) и Государственный таможенный комитет провели совместную операцию, в ходе которой были обнаружены и изъяты около 500 тысяч поддельных акцизных марок, контрабандным путем ввезенных в страну через азербайджано-грузинскую границу для незаконного производства поддельных спиртных напитков. Об этом говорится в сообщении отдела по общественным связям СГБ, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе расследования было установлено, что граждане Азербайджана Мехтиев Интигам Гусейн оглу и Наджафов Руслан Гамза оглу, занимавшиеся незаконным оборотом фиктивных акцизных марок в стране, заказали их и организовали доставку в страну.
Оба привлечены к уголовной ответственности. Расследование по уголовному делу продолжается.
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