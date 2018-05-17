Прогноз погоды на завтра
18 мая в Баку и на Абшеронском полуострове будет слабая облачность, без осадков. Будет дуть южный ветер.
Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17°, днем 25-29°, в Баку ночью 15-17°, днем 26-28° тепла, передает Day.Az.
Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.
Относительная влажность ночью составит 65-70%, днем 40-45%.
На Абшеронских пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 18 мая подует южный ветер. Температура воды в море составит 18-19°.
На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) подует юго-западный ветер. Температура воды в море составит 19-20°.
В районах Азербайджана 18 мая осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых районах возможны грозы. Подует слабый восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем 27-32°, в горах ночью 6-11°, днем 15-20° тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 17 мая слабое колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.
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Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
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