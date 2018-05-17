В Баку пройдет крупнейшее мероприятие YouthSpeak Forum 2018

В отеле Pullman 20 мая международная молодежная организация AIESEC in Azerbaijan организует свое ежегодное крупнейшее мероприятие - YouthSpeak Forum 2018.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.



YouthSpeak Forum - это ежегодное мероприятие, направленное на привлечении молодых людей, интересующихся саморазвитием. Форум основывается на Целях устойчивого развития (SDG) ООН, проведении семинаров и сессий высококвалифицированными представителями ведущих компаний корпоративного сектора Азербайджана. Это место для расширения своего окружения путем общения со спикерами и другими делегатами; получения от них ценных советов; личностного и профессионального развития; получения знаний о соответствующих социальных проблемах; а также принятия участия в захватывающей атмосфере организации AIESEC! В этом году спикерами Форума выступят представитель ПРООН в Азербайджане Гулам Исакзаи, председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова, глава отдела кадров EY Azerbaijan Самира Шабанова, генеральный директор High Tech Park Турал Керимли, генеральный директор инкубационного центра Youth Inc. Алекпер Мустафаев и другие известные личности.

Форум будет состоять из двух частей: в первой части мероприятия делегаты получат возможность посетить тренинги высококвалифицированных специалистов из разных секторов на их выбор. Некоторые темы Форума - Как построить свой личный бренд, Гендерное равенство как основа процветающей семьи, Как придумать инновационные стартапы и т.д. Во второй части будет возможность поработать в команде и создать мини-проекты. Эта часть Форума предоставит молодым людям возможность продемонстрировать свои навыки и улучшить способность выступать перед публикой, работу в команде, навыки управления проектами и т.д. Стоит отметить, что в конце Форума одна команда получит возможность выиграть бесплатную 6 недельную стажировку за границей этим летом от AIESEC!

AIESEC - крупнейшая в мире молодежная организация, работающая в более чем 127 странах и территориях всего мира с 1948 года. Основная цель организации - создать платформу для молодежи, способствующую их личному и профессиональному развитию, а также обеспечить их возможностью для развития лидерства и межкультурного взаимопонимания.

AIESEC Azerbaijan был создан в 2006 году при поддержке Министерства молодежи и спорта, и в течение последних 12 лет вносит вклад в развитие молодежи. За это время AIESEC Azerbaijan осуществил сотни проектов с участием международных партнеров со всего мира, а также помог более чем 5000 молодым людям получить опыт работы в отечественных и международных проектах.



Стоимость участия - 20 манат. В оплату входит 2 кофе-брейка, обеденный перерыв и специальные канцелярские принадлежности, предоставляемые каждому участнику Форума. В конце форума всем также будет предоставлен сертификат об участии.

Ссылка для регистрации: bit.ly/YSFAze

Контактный номер: +994505888397

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