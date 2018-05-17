«Азерхалча» продемонстрировала уникальный ковер с флагом АДР

"Азерхалча" продемонстрировала ковер времен Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Об этом говорится в сообщении ОАО "Азерхалча", распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Этот ворсистый ковер, сотканный в 1926 году в Шуше, уникальный экземпляр азербайджанского ковроткачества.

Впервые в истории азербайджанской культуры на ковре был соткан флаг - символ государства.

Народные умельцы увековечили на ковре первый флаг АДР, действовавший с 21 июня по 9 ноября 1918 года.

На ковре надписи и изображения сотканы слева направо согласно правилам арабской каллиграфии.

На этом произведении искусства указана дата его изготовления - 1345 год хиджры (1926 год по григорианскому календарю).

В середине на голубом фоне, символизирующем тюркизм, изображен красный флаг с полумесяцем и звездой и имеются надписи арабской вязью: "Zikr edər cinnü-mələk həm insan. Yaşasın devletü Azərbaycan" и "Hür azade yaşatsun hamunu. Hem hüquq olsun er ile nisvan".

Ворсистый ковер размером 178 х129 соткан из шерсти.

"Соткать в 1926 году такой ковер, отражающий атрибут независимой государственности, требовало большой смелости. Это был период, когда преследовалась интеллигенция, пропагандировавшая идеи независимости и желавшая видеть свободным Азербайджан, когда шла подготовка к репрессиям 1930-х годов. Сотканный именно в этот период ковер показывает, что никакая сила не смогла задушить стремление азербайджанского народа жить независимо. Неслучайно ковер был выбран для отражения идеи независимости, потому что ковер - наше национальное богатство, представляет собой образец, хранящий ценности, образ жизни и историю азербайджанского народа. Этот факт еще раз доказывает, почему Президент Ильхам Алиев проявляет столь высокое внимание и заботу о развитии ковроткачества, использует все средства для сохранения независимости Азербайджана", - говорится в сообщении.

Отметим, что находящийся в личной коллекции в Азербайджане уникальный ковер в 2013 году был приобретен у голландского коллекционера и привезен в страну.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2018 год "Годом Азербайджанской Демократической Республики".

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