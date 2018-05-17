На двух выездах из Баку ограничено движение транспорта
17 мая 2018 15:55 490
На проспекте Гейдара Алиева от Сабунчинского дорожного узла в направлении международного аэропорта и на автотрассе Баку-Алят от Баиловского круга в направлении площади Азнефть проводятся работы по обновлению дорожной разметки.
Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Поэтому до сегодняшнего вечера движение автотранспортных средств на этих дорогах поэтапно и частично ограничивается.
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