Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана завершает свою работу

В четверг проходит очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана. На сегодняшнем заседании планируется рассмотреть последние обращения, связанные с помилованием, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сказал Trend член Комиссии Рашад Меджид, после этого заседания комиссия завершит работу.

Отметим, что на заседаниях Комиссии, которые регулярно проводились с конца января до сегодняшнего дня, было рассмотрено более 1200 обращений.

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