Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана завершает свою работу
17 мая 2018 16:34 169
В четверг проходит очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана. На сегодняшнем заседании планируется рассмотреть последние обращения, связанные с помилованием, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как сказал Trend член Комиссии Рашад Меджид, после этого заседания комиссия завершит работу.
Отметим, что на заседаниях Комиссии, которые регулярно проводились с конца января до сегодняшнего дня, было рассмотрено более 1200 обращений.
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