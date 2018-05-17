В Азербайджане вновь активна система приема заявлений абитуриентов

Система по приему заявлений в вузы и средние специальные учебные заведения на базе 11-летнего среднего образования вновь активна.

Об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Абитуриенты, которые принимали участие в весеннем экзамене по I‑IV группам специальностей, должны с 17 мая по 14 июня пройти регистрацию для участия в летнем экзамене.

Те абитуриенты, которые с 29 марта по 30 апреля не участвовали в подаче электронных заявлений (как выпускники этого года, так и прошлых лет), могут заполнить заявление, а затем представить его непосредственно в вузы по I-IV группам (с условием участия во втором экзамене), V группе специальностей, а также в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе полного среднего образования. Абитуриенты русского сектора этой категории должны подтвердить свое заявление до 29 мая, чтобы принять участие в экзамене по азербайджанскому языку 10 июня.

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