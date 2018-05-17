В Баку ремонтируется одна из улиц

Ведется ремонт на участке улицы Шафаята Мехтиева в Ясамальском районе Баку. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ремонтно-строительные работы проводятся на участке протяженностью 570 метров, шириной от 10 до 27 метров.

В рамках ремонтно-строительных работ верхней слой асфальтного покрытия будет заменен новым двухслойным асфальтобетонным покрытием площадью 10 000 квадратных метров. Кроме этого на улице будет восстановлена ливневая канализация и установлены новые дождевые решетки.

На последнем этапе ремонтных работ будут установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.

Отметим, что ранее был проведен ремонт 1,7-километрового участка улицы Шафаята Мехтиева между Тбилисским проспектом и улицами Ахвердиева.

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