В Азербайджане будут строго наказывать за допущение волокиты при установлении инвалидности - ФОТО

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев провел совещание в Государственной службе медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства, передает Day.Az.

Сахиль Бабаев сказал, что нынешнее положение с присуждением инвалидности нельзя считать удовлетворительным: "Процесс оценки инвалидности должен идти полностью в соответствии с законодательством".

Он отметил, что допускающие волокиту будут строго наказываться без всяких уступок.

После совещания министр ознакомился с работой Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации и оказываемыми здесь медико-социальными услугами.

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