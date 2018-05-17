Вносятся изменения в организацию автодвижения на 1-й Бакинской кольцевой дороге
Вносятся изменения в организацию автомобильного движения на первой Бакинской кольцевой дороге, говорится в четверг в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.
Данные изменения связаны с уменьшением плотности потока на участке "Шамахинка" Московского проспекта, а также обеспечением свободного движения транспортных средств, движущихся в направлении Биладжары-Сумгайыт. После этих изменений автомобили смогут свободно и безопасно двигаться в направлении Биладжары-Сумгайыт.
В рамках реконструкции проводятся работы по демонтажу звукоглушителей и отбойников между главной и второстепенной дорогами первой Бакинской кольцевой дороги.
Работы проводятся согласно графику Госагентства автодорог. Для скорейшего завершения работ привлечена необходимая сила.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!