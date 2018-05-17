Азербайджан возглавил список стран для бюджетного летнего отдыха российских туристов за рубежом. В первую десятку также вошли Вьетнам, Турция, Грузия, Албания, Румыния, Польша, Болгария и др.

Как сообщает сайт Skyscanner, расчеты делались для путешествия из России на две недели для двоих взрослых, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ.

В рейтинг бюджетных направлений вошли курорты Азербайджана: две недели на двоих на побережье Каспийского моря обойдутся россиянам в 1602 доллара.

Как отмечается в презентации сайта, Азербайджан достоин того, что посвятить ему не один отпуск. Сюда приезжают знакомиться с кавказской кухней в Баку и Шеки, любоваться современным искусством в Центре Гейдара Алиева, принимать нефтяные ванны в Нафталане и разгадывать тайны древних наскальных рисунков в Гобустане. Освежиться после таких достопримечательностей, как "Пылающие башни" в Баку, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора Янардаг, можно в национальном парке Гёйгёль: среди горных хребтов и зеленых лесов прячется восхитительное синее озеро, в котором даже в августе вода плюс 17 градусов. А если хочется еще и накупаться вдоволь, то вам надо посетить каспийские курорты Азербайджана.

Где в Азербайджане отдыхать дешевле: сами азербайджанцы говорят, что если пляжный отдых не главная цель вашего путешествия, будет удобно наведаться на пляжи под Баку - в пределах часа езды. Море у побережья поселка Бильгях мелкое - здесь хорошо отдыхать с детьми. Пляжи Загульбы известны скалистым дном: вода совершенно прозрачная, но купаться безопасно только в безветренную погоду. Если предпочитаете песок, поезжайте в соседний поселок Мардакян: тут обустроенные пляжи с раздевалками, душем, лежаками, навесами и ресторанами. Цены на пляжах Мардакяна повыше - под стать уровню инфраструктуры. Если есть время посмотреть не только Баку и окрестности, отправляйтесь в древний город Ленкорань - по совместительству еще и прекрасный недорогой курорт на Каспийском море. Вода тут чистая, а местный черный песок считается целебным. Еще дешевле отдохнуть на море можно в Набрани, окруженной реликтовыми лесами из буков и вязов, - это любимый курорт местных.