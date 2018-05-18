Названы сроки подготовки проекта обязательного страхования врачебной ответственности в Азербайджане

Проект внедрения в Азербайджане обязательного страхования ответственности медицинских работников будет подготовлен в течение месяца, сообщил в интервью Trend председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Мустафа Аббасбейли, передает Day.Az.

"Мы изучили опыт многих стран, и у нас уже есть проекты закона и условий. Практически готовы наши предложения в надзорный орган и в правительство Азербайджана. Думаю, что в течение месяца мы полностью завершим всю работу и отправим свои предложения в соответствующие структуры", - сказал Аббасбейли.

По словам председателя АСА, данный проект направлен не только на развитие страхового рынка Азербайджана, но и несет в себе значительную социальную составляющую.

"Здесь нашей основной целью является не столько обеспечение роста страхового рынка, сколько социальная составляющая. Даже в самых развитых странах ежегодно появляется большое число пострадавших от врачебной ошибки. Поэтому, за счет внедрения обязательного страхования медицинских работников, мы хотим расширить рынок, а также обеспечить получение компенсаций пострадавшими", - сказал Аббасбейли.

Напомним, что Ассоциация страховщиков намерена сделать страхование профессиональной ответственности медицинских работников обязательным. Применение данного механизма планируется начать с частных клиник. Комментируя данный момент, Аббасбейли отметил, что причиной поэтапного внедрения обязательного страхования является тот факт, что государственные медицинские учреждения финансируются из государственного бюджета.

"Если мы начнем процесс через месяц, то до начала следующего года мы не сможем работать с государственными учреждениями, из-за того, что средства из государственного бюджета для страхования не предусмотрены. Поэтому сегодня идет обсуждения внедрения данного вида страхования в частных клиниках, а потом уже в государственных учреждениях", - отметил глава АСА.

В настоящее время в Азербайджане страхование профессиональной ответственности осуществляется на добровольной основе. Согласно данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, по итогам первого квартала сборы по данному виду страхования составили 847,6 тысячи манатов. Выплат по данному виду страхования за этот период не осуществлялось.