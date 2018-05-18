В центре Баку обвалился балкон жилого здания - ФОТО

В центре Баку, на улице М. Расулзаде обвалился балкон жилого здания.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на очевидцев.

По имеющейся информации, пострадавших в результате инцидента нет.

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