В центре Баку обвалился балкон жилого здания - ФОТО
18 мая 2018 09:32 548
В центре Баку, на улице М. Расулзаде обвалился балкон жилого здания.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на очевидцев.
По имеющейся информации, пострадавших в результате инцидента нет.
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