В центре Баку обвалился балкон жилого здания - ФОТО

18 мая 2018 09:32

В центре Баку, на улице М. Расулзаде обвалился балкон жилого здания.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на очевидцев.

По имеющейся информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az