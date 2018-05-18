Впервые в Баку пройдет Международный конкурс ActInSpace - ФОТО

25 и 26 мая в Азербайджано-Французском Университете (при Азербайджанском Государственном Университете Нефти и Промышленности) пройдет международный хакатон, организуемый французским космическим агентством CNES (Национальный Центр Космических Исследований) и Европейским Космичесим агентством (European Spatial Agency).

24-часовой хакатон по старт-ап идеям в сфере космических технологий будет проводиться в 40 странах и 70 городах мира. В Азербайджане конкурс ActInSpace пройдет впервые и будет организован Азербайджано-Французским Университетом при Азербайджанском Государственном Университете Нефти и Промышленности.

Более ста студентов из различных ВУЗов страны, включая АГУНП, Университет "ADA", Высшую Школу Нефти Баку прошли регистрацию в качестве команд-участников этого уникального конкурса. Команда, победившая на конкурсе будет представлять Азербайджан в международном финале конкурса в Тулузу (Франция) 27 июня.

Отметим, что конкурс ActInSpace был инициирован Национальным Центром Космических Исследований (CNES) в мае 2014 года. После проведения во Франции впервые в 2014 году, затем в Европе в 2016 году, данный конкурс приобрел статус международного в 2018 году.

Основная цель - способствовать развитию предпринимательства, поощрять создание новых систем, а также расширять сферу использования космических технологий и открытых данных о космосе, чтобы улучшить жизнь людей, повысить уровень занятости и защитить нашу планету.

В день проведения соревнований в здании УФАЗ, главные представители ведущих французских, международных и местных научных центров, финансовых компаний, а также компаний по предоставлению услуг в сфере информационных и компьютерных технологий, представленных в Азербайджане, примут участие в конкурсе в качестве экспертов, коучей и членов жюри.

Среди приглашенных членов жюри - председатель правления ОАО "Азеркосмос" Рашад Набиев, директор Центра Космических Исследований Франции Жан Ив Легаль, партнер бакинского офиса компании "Эрнст энд Янг" Арзу Гаджиева, генеральный директор компании "Симбрелла" - Сеймур Мамедов и другие. В Азербайджане, конкурс проводится при спонсорстве и поддержке компании "Bakcell", посольства Франции в Азербайджане, Академии Step ITBaku и "Aikon Construction" MMC.

Добавим, что Азербайджано-Французский университет (UFAZ) - это успешно продолжающийся проект, учрежденный в 2014 году по инициативе президентов Азербайджана и Франции. В университете, действующем с сентября 2016 года, прием студентов осуществляется по 4 техническим специальностям. По окончанию обучения, студенты получают два государственных диплома - Азербайджанский и Французский. (АГУНП / Страсбургский Университет + Университет Ренн 1, в зависимости от специальности): бакалавр химической инженерии (Страсбургский Университет / АГУНП), бакалавр компьютерных наук (Страсбургский Университет / АГУНП), бакалавр геофизической инженерии (Страсбургский Университет / АГУНП), бакалавр нефтегазовой инженерии (Университет Ренн 1 / АГУНП).

Ф. Агаларова