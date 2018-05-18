В Азербайджане ожидаются ливни и град

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 19 мая.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается незначительная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать южный ветер, передает Day.Az.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-17, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 45-50%.

19 мая на северных пляжах Абшерона (Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе) будет преобладать южный ветер. Температура морской воды составит 19-20 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) ожидается юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 20-21 градус тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном пройдет без осадков, однако днем на некоторых территориях Большого и Малого Кавказа ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет преобладать слабый восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 14-18, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью ожидается 8-13,днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу прогнозу, ожидаемые 19 мая на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов будут благоприятны для метеочувствительных людей.

МЭПР предупреждает, что вечером 20 мая и в течение 21 мая в северных и западных районах ожидаются грозы, местами дожди.

На отдельных территориях возможны ливень и град.

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