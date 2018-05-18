В Азербайджане принят закон: теперь детей будут принимать в детсад с 1 года

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в пятницу утвердил изменения в закон "Об образовании".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе обсуждений руководитель парламентского комитета по науке и образованию Иса Габиббейли сказал, что предлагается внести изменение в положение о воспитании детей в дошкольных образовательных учреждениях и установить, что дети привлекаются в эти учреждения не с трех лет, а с одного года.

По его словам, действующий закон предусматривает обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях с трех лет.

"С целью удовлетворения реальных потребностей было принято решение внести изменение в закон "О дошкольном образовании" о начале дошкольного образования с одного года. В мире даже есть случаи, когда детей отдают в детский сад с двух-трех месяцев. Но реальность в Азербайджане такова, что в течение одного года ребенок должен получать материнское воспитание. Мы предлагаем внести изменения в закон "Об образовании" для того, чтобы дети привлекались в детский сад с одного года", - сказал Габиббейли.

После обсуждений закон был принят.

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