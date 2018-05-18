В Азербайджане определены условия работы учителей старше 65 лет

С этого года в Азербайджане заключение срочного трудового договора с учителями начальных классов, азербайджанского языка и литературы, математики, иностранных языков, достигшими 65 лет, будет осуществляться при согласии территориальных центров финансовой отчетности и районных (городских) образовательных отделов (управлений). Об этом сообщили Trend в министерстве образования, передает Day.Az.

В ведомстве сказали, что это предусмотрено приказом минобразования от 2 апреля.

Срочный трудовой договор с учителями, достигшими возрастного ценза, как правило, заключается до конца учебного года.

Отметим, что согласно Трудовому кодексу возрастной ценз для сотрудников учреждений, финансируемых из государственного бюджета, 65 лет.

Работа достигшего 65 лет работника в учреждении, финансируемом из госбюджета, может продлеваться руководителем соответствующего государственного органа на срок не более одного года.

Не допускается продление работы на срок более пяти лет.

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