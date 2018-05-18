В отношении сотрудников одного из банков Азербайджана возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников одного из банков Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана возбудило уголовное дело в отношении кредитного специалиста Имишлинского филиала ОАО "Bank Respublika" Парвиза Гаджиева и сотрудников банка Парвина Гашимова, Ниджата Джафарова и Мамеда Аббасова.

Дело возбуждено по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование должностным лицом своих служебных полномочий по мотиву корыстной или иной личной заинтересованности, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства) Уголовного кодекса, сообщили в пятницу Trend в правоохранительных органах.

В настоящее время в Главном управлении по делу проводятся следственные мероприятия.

Согласно обвинению, должностные лица филиала в 2014-2015 годах грубо нарушили правила выдачи кредитов Центрального банка Азербайджана.

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