В Азербайджане задержаны несколько десятков незаконных мигрантов

Государственная миграционная служба Азербайджана в ходе мероприятий против незаконной миграции выявила 56 иностранцев, из которых 13 - граждане Индии, 12 - Турции, 10 - Пакистана, по семь - Ирана и Непала, четыре - Узбекистана, два - Грузии и один гражданин Туркменистана, говорится в сообщении службы, распространенном в пятницу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении, 38 из этих иностранцев размещены в Бакинский центр содержания незаконных мигрантов.

Во время расследования было установлено, что четверо граждан Турции были привлечены к незаконной трудовой деятельности, гражданин Пакистана занимался незаконной уличной торговлей, остальные иностранцы нарушили правила пребывания и проживания на территории Азербайджана.

Было установлено, что три задержанных гражданина Непала были привезены в Азербайджан работающим в Индии лицом по имени Раджу под предлогом дальнейшей их отправки в Турцию. Он пообещал, что легализует их, отправив из Азербайджана в Иран и дальше в Турцию, но создал условия для того, что они стали незаконными мигрантами.

Граждане Турции, Грузии, Узбекистана, Туркменистана и Ирана были депортированы из страны, в отношении других граждан осуществляются соответствующие меры по выдворению за пределы страны.