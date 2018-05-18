В результате оползня на Баиловском склоне в Баку образовались трещины в многоэтажном здании - ФОТО

Институт географии Национальной академии наук Азербайджана в ходе наблюдений на улице Бухтинская в Сабаильском районе Баку, где несколько дней назад произошел оползень, обнаружил трещины в 16-этажном здании, расположенном на этой территории.

Об этом в пятницу сказала Trend ведущий научный сотрудник отдела геоморфологии и природных рисков института, доктор философии по географии, доцент Ситара Тарихазар, передает Day.Az.

По ее словам, процессы оползня и проседания на улице Бухтинской начались 3 мая, 14-15 мая процесс активизировался. В итоге 3-4 здания были полностью разрушены, 20 зданий находятся в зоне риска.

"Во время мониторинга мы заметили, что на 16-этажном здании по улице Ибрагима Мамедова, 2А образовались трещины. Согласно информации, предоставленной жителями, данные трещины появились в последние два дня", - сказала Тарихазар.

Научный сотрудник считает, что эти трещины возникли из-за износа системы канализации жилых домов, в результате чего вода начала просачиваться и привела к угрозе проседания.

"Соответствующие организации должны исследовать все причины и подготовить план комплексных мероприятий", - сказала Тарихазар.

По ее словам, во время ремонтных работ, проводимых в последние годы в Баку, в частности на Баиловском склоне, не учитываются геолого-геоморфологические, инженерно-геологические, гидрогеологические и другие особенности, что приводит потом к оползням, образованию трещин и проседанию.

Ученый добавила, что во время проведения ремонтных работ должны учитываться оползневые зоны, должен проводиться мониторинг.