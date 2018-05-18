Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана предупредило некоторых водителей, которые оказывают сопротивление сотрудникам полиции и снимают их на видеокамеру, а затем выкладывают в социальные сети.

Об этом говорится в сообщении главного управления, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении говорится, что в последнее время некоторые водители, задержанные сотрудниками полиции, не подчиняются приказам инспекторов и действуют предвзято в отношении них.

Также отмечается, что посредством видеорегистратора на своих автомобилях они записывают данные случаи и распространяют в социальных сетях.

"Нужно учитывать, что каждый водитель должен подчиняться требованию сотрудника дорожно-патрульной службы остановиться, а также представить документы в соответствующем порядке. В случае необходимости по требованию полиции водитель должен покинуть автомобиль. В противном случае законодательством предусматривается ответственность", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что за преднамеренное невыполнение законных требований работников полиции полагается штраф в размере 200 манатов. В случае, если данные меры были недостаточными, применяется административный арест до одного месяца.

Также в управлении полиции сообщили, что житель Ясамальского района Баку Эльшан Магсудов за движение в обратном направлении на автомобиле марки Hyundai Elantra с номерными знаками 90 LB 208 был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы. Водитель не подчинился требованиям дорожной полиции. В отношении него было начато расследование и материалы были представлены в суд Ясамальского района. Решением суда он был арестован в административном порядке на 15 суток.