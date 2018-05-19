В Гяндже грузовик насмерть сбил женщину
19 мая 2018 07:23 132
В Гяндже произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает АПА, грузовой автомобиль марки "Форд" сбил жительницу Гейгельского района Нушабу Гусейнову (1957 г.р.).
Получившая тяжелые травмы женщина скончалась в больнице. По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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