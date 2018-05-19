В Гяндже грузовик насмерть сбил женщину

19 мая 2018 07:23

В Гяндже произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает АПА, грузовой автомобиль марки "Форд" сбил жительницу Гейгельского района Нушабу Гусейнову (1957 г.р.).

Получившая тяжелые травмы женщина скончалась в больнице. По факту ведется расследование.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az