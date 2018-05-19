В Азербайджане увеличилось число глазных заболеваний

Среди населения Азербайджана, в частности среди детей до 13-ти лет, увеличилось количество заболеваний глаза и вспомогательного аппарата глаза. За последние шесть лет количество таких заболеваний увеличилось в 1,5 раза.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В 2010 году число детей до 13-ти лет, страдающих данными болезнями, было 17636 человек, в 2015 году - 24530 человек, в 2016 году - 26129 человек.

Как сказала Trend глава научно-организационного отдела Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой, доктор философии по медицине Язгуль Абдиева, проблема, с которой раньше сталкивались ученики старших классов, теперь встречается и у детей.

По ее словам, за последние 10 лет увеличилось число случаев болезней глаза и вспомогательного аппарата глаза у детей до 13-ти лет. Если в 2007 году число больных составило 15 402, то согласно статистике 2016 года этот показатель превысил 26 тысяч.

Специалист добавила, что первое обследование глаза должно проводиться педиатром после рождения ребенка. В случае подозрения на проблему ребенок тут же должен пройти полное обследование глазным врачом. В случае отсутствия каких-либо проблем обследования должны проводиться у детей в возрасте одного, трех, четырех и семи лет.

Абдиева добавила, что одним из частых заболеваний, встречающихся у детей, является миопия, слабость зрения.

Также у детей может проявляться астигматизм как генетическая особенность, из-за которой дети носят очки. Данное заболевание может повлиять на зрение, и больному подбирают нужные очки.

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