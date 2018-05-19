К сведению абитуриентов русского сектора
Вновь активизирована система приема заявлений в колледжи Азербайджана на базе общего среднего образования (9 лет) для абитуриентов русского сектора, окончивших общеобразовательные учреждения в этом году. Об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Прием документов в колледжи проводился с 1 по 27 марта.
Абитуриенты, которые не прошли регистрацию в указанный период, но приняли участие в первом этапе выпускных экзаменов, с 18 по 29 мая могут заполнить и подтвердить электронное заявление абитуриента.
Абитуриенты, прошедшие регистрацию в указанный период, смогут участвовать в экзамене по азербайджанскому языку, который пройдет 10 июня, то есть этим абитуриентам не нужно дополнительно проходить регистрацию для участия в этом экзамене.
Отметим, что выпускникам этого года, окончившим азербайджанский сектор и не прошедшим 1-27 марта регистрацию для участия в конкурсе в колледжи, в случае выполнения условий конкурса, требуемых для участия в выпускных экзаменах на базе общего среднего образования (9 лет), будет предоставлена возможность принять участие в конкурсе, пройдя регистрацию с 6 июля по 6 августа.
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