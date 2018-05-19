Еще на двух автотрассах Баку ограничивается движение транспорта
19 мая 2018 11:07 82
Сегодня в Баку с 11:00 и до вечера поэтапно и частично будет ограничиваться движение по проспекту Гейдара Алиева - от Сураханского дорожного узла в направлении аэропорта и обратно, а также на автотрассе Баку-Алят между Бибиэйбатской мечетью и Локбатанским кругом,
Об этом говорится в сообщении Агентства автомобильных дорог, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ограничения вводятся в связи с обновлением дорожной разметки.
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