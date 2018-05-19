Начата реконструкция одной из автодорог в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана начало реконструкцию автодороги Сангачал-Чеилдаг в Гарадагском районе Баку. Об этом говорится в сообщении агентства, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Протяженность дороги составляет 24 километра. Реконструкция дороги проводится с целью устранения проблем, связанных с движением автомобилей, а также обеспечения свободного передвижения вдоль дороги населения двух поселков с численностью населения около шести тысяч человек.

Автомобильная дорога Сангачал-Чеилдаг строится в соответствие с IV технической категорией. Ширина проезжей части дороги составит шесть метров. На четырехкилометровом участке дороги уже завершено строительство нового дорожного полотна.

На последнем этапе работ будут установлены дорожные знаки, обновлена дорожная разметка. Сдать дорогу в эксплуатацию после реконструкции планируется осенью.

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