В Баку будет до 30 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 20 мая ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на полуострове составит 15-18, днем - 26-30 градусов тепла, в столице ночью ожидается 16-18, днем - 28-30 градусов тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность - 60-65, днем - 45-50%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе) 20 мая будет преобладать умеренный южный ветер. Температура морской воды составит 19-20 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) ожидается умеренный юго-восточный ветер, который днем перейдет в южный ветер. Температура морской воды составит 20-21 градус тепла.

В большинстве районов Азербайджана 20 мая в основном пройдет без осадков. В некоторых районах температура воздуха повысится до 33 градусов тепла.

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