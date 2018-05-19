В Азербайджане создается производство по изготовлению протезов

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев побывал в Республиканском центре реабилитации инвалидов, Протезно-ортопедическом реабилитационном центре и Мардакянском лечебном пансионате, говорится в сообщении министерства, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Центре реабилитации инвалидов министр ознакомился с работами по восстановлению здоровья лиц, имеющих инвалидность. Бабаев встретился с инвалидами, проходящими курс реабилитации, узнал их мнение об оказываемых услугах. Бабаев дал поручения по эффективной организации работы по реабилитации, применению современных программ, которые позволяют достичь конкретных результатов, а также увеличению усилий по повышению уровня реабилитации, поручил проявлять внимание к каждому инвалиду, проходящему восстановительное лечение.

Затем министр побывал в Протезно-ортопедическом реабилитационном центре, где создается цех по изготовлению высокотехнологичных протезов. Бабаев ознакомился с проводимыми работами.

В цехе созданы условия в соответствие с современными требованиями, закуплено и установлено оборудование, изготовленное передовыми компаниями мира по последним технологиям. В настоящее время работы близятся к завершению. Министр ознакомился с процессом изготовления протезно-ортопедических изделий и средств реабилитации, дал соответствующие поручения.

Бабаев, побывав в Мардакянском лечебном пансионате, дал поручения по качественному выполнению работ по капитальному ремонту и реконструкции, созданию реабилитационных условий для инвалидов на уровне мировых стандартов.