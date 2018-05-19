В Нахчыване проходит Фестиваль алычи гёйче - ФОТО

В Нахчыванской Автономной Республике проходит третий Фестиваль Göycə, названный в честь бренда этого региона Азербайджана - фрукта алычи (сливы) гёйче, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Двухдневные мероприятия начались сегодня в историко-архитектурном музейном комплексе "Naxçıvanqala" развлекательной программой, выступлением фольклорных коллективов и исполнителей народных песен и мугама. Свою продукцию на празднике гёйчи представили более 200 фермеров и садоводов, часть из продукции ушла на продажу, другая - на создание инсталляций. Мероприятие вызвало большой интерес жителей региона и зарубежных туристов. Напомним, что Нахчыван является столицей исламской культуры 2018 года. Завтра в Нахчыванской государственной филармонии пройдет праздничный концерт, посвященный фестивалю, а в заключении состоится церемония награждения конкурса лучшего садовода "Ən yaxşı göycə".

Этот вид алычи является гордостью Нахчывана, ведь только в этом краю растет зеленая кисло-сладкая слива. Гёйче нахчыванцы называют "райским фруктом" и он является настоящим брендом Нахчывана. Отличительная черта гёйче от других алыча заключается в том, что она защищает свой зелёный цвет, пока полностью не созреет. Обычно, когда алыча полностью созрела, она краснеет. Но гёйче не такая. С другой стороны, этот плод называется гёйче, потому что её кушают в несозревшем виде. Гёйча растёт только в Нахчыване. Выращивание этого фрукта в других районах невозможно. Если даже будет, то вкус плода полностью меняется и становится обыкновенной сливой. По словам исследователей, история Нахчыванского гёйче идёт к 6-9 векам. Широко распространено в городе Нахчыван, в селе Шыхмахмуд Бабекского района и Шеруре. Но все признают, что самая лучшая, сочная и вкусная гёйча растёт в городе Нахчыван.

Гёйче также обладает высокой концентрацией витаминов и очень полезен для организма, способствует обновлению крови, отличное средство при гипертонии. Кроме того беременным женщинам советуется есть гёйчу для правильного развития ребенка. Фрукт прекрасно утоляет жажду и повышает аппетит. Вырастает в период раннего лета, от начала мая, до конца июня. Кстати, из сушеной алычи получается самая вкусная албухара, а из свежей - ароматное варенье.