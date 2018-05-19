Учащиеся бакинской музшколы для инвалидов по зрению выступили с концертом

В Баку в Детской музыкальной школе №38 для инвалидов по зрению состоялся итоговый концерт, посвященный Дню Республики, который отмечается 28 мая, сообщили в пресс-службе Главного управления культуры города Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступившая на мероприятии педагог учебного заведения Гюнель Меликова рассказала об успехах и достижениях учащихся школы, их участи в республиканских и международных конкурсах.

В ходе концертной программы учащиеся школы представили интересные музыкальные номера.

Присутствовавший на мероприятии начальник Главного управления культуры города Баку Вугар Зейналов поздравил педагогов и учеников и пожелал им дальнейших успехов. Активные участники концерта были награждены почетными грамотами.

Отметим, что Детская музыкальная школа №38 для инвалидов по зрению действует с 1980 года. На данный момент в школе 191 ученик получает музыкальное образование по различным специальностям.