Русская община Азербайджана торжественно отметила свое 25-летие - ФОТО

19 мая текущего года исполнилось 25 лет со дня создания Общественной организации "Русская община Азербайджана" (РОА), объединяющей более 120 тысяч этнических русских в нашей республике. По этому случаю сегодня был проведен ряд праздничных мероприятий.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, во Дворце Гейдара Алиева состоялся торжественный концерт, посвященный сразу трем событиям: 25-летию РОА, 95-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева и 100-летию со дня создания Азербайджанской Демократической Республики.

На вечере говорилось, что благодаря мудрой и дальновидной политике общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане обеспечено свободное проживание представителей всех национальностей, в нашей стране политика мультикультурализма проводится на государственном уровне. Сегодня Президент Ильхам Алиев достойно продолжает политический курс, основу которого заложил его отец - гениальный политик Гейдар Алиев.

Для гостей выступили вокалисты Нина Макарова и Гидаят Алиев, фольклорные ансамбли "Играй гармонь", "Ровесник", "Лалелер" и мн. др. Выступление артистов было встречено с большим интересом.

На праздничном мероприятии также присутствовали делегация законодательного собрания города Санкт-Петербург во главе с председателем Вячеславом Макаровым, председатель городской общественной организации "Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга", советник губернатора Санкт-Петербурга по национальным вопросам Вагиф Мамишев, мэр Краснодара Евгений Первышов, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы РФ, представители правительства Москвы, работники посольства России и представительства Россотрудничества в Азербайджане.