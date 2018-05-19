В Баку прошла конференция под названием "Русская община Азербайджана - 25 лет в семье народов нового Азербайджана" - ФОТО

Исполнилось 25 лет со дня создания Русской общины Азербайджана. По этому случаю в отеле Holiday Inn прошла конференция под названием "Русская община Азербайджана - 25 лет в семье народов нового Азербайджана" .

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, с приветственным словом к участникам обратился председатель Русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин.

М.Забелин отметил, что на празднование 25-летия Русской общины приехали делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, представители азербайджанской диаспоры Российской Федерации.

О работе, проделанной Русской общиной Азербайджана за последние годы, рассказал заместитель председателя Александр Алексеев. Выступавший отметил, что конференция, посвященная 25-летию образования Русской общины Азербайджана, проходит в преддверии празднования 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, напомнил о поддержке и заботе общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева о Русской общине.

Сотрудник отдела межнациональных отношений, мультикультурализма и вопросов религии Администрации Президента Азербайджана Джейхун Мамедов отметил, что Азербайджан и Россию исторически связывают тесные дружеские отношения. Сегодня в Азербайджане проживает более 120 тысяч русских, функционируют школы и вузы с русским языком обучения, русский драматический театр, Бакинский славянский университет, пять русских православных церквей, излюбленным местом отдыха бакинцев является сквер, где установлен памятник великому русскому поэту Александру Пушкину.

Все это свидетельствует о том, что Русская община в Азербайджане окружена заботой и вниманием, является полноправным членом общества.

С приветственным словом к участникам обратились архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр Ищеин, депутат Милли Меджлиса, публицист Эльмира Ахундова, секретарь посольства РФ в Баку Алла Наниева.

Затем Михаил Забелин вручил Благодарственные письма группе лиц за активное участие в деятельности Русской общины, за вклад в укрепление дружественных связей между Баку и Москвой.

Почетные грамоты активным членам русской общины вручили также от Представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Первый заместитель директора Московского Дома соотечественника Юрий Каплун рассказал о проектах Правительства Москвы по поддержке соотечественников за рубежом и вручил представителям русскоязычной диаспоры Почетные грамоты за активную работу по продвижению русского языка и русской культуры за рубежом, а также передал поздравления графа Петра Шереметьева.

С приветственным словом к соотечественникам обратились также заместитель мэра Краснодара Сергей Лузинов, заместитель председателя Фонда защиты прав соотечественников Сергей Прохоров.

В рамках конференции прошла также презентация книги "Нити дружбы" - сборника прозы, публицистики и поэзии, изданной Московским центром международного сотрудничества, русской общиной Азербайджана и Литературно-творческой ассоциацией "Луч", и посвященной 1155-летию зарождения российской государственности.