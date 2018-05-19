Гянджа удостоена титула Европейского спортивного города в 2019 году - ВИДЕО

Гянджа удостоена титула Европейского спортивного города в 2019 году.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, по этому случаю в Гяндже прошел спортивный парад.

Свыше пяти тысяч участников парада в сопровождении военного оркестра совершили шествие от 3-го учебного корпуса Гянджинского государственного университета по проспекту Гейдара Алиева до главной площади города. Чемпионы олимпийских игр, мира и Европы, тренеры, преподаватели и учащиеся спортивных школ города, члены профессионального клуба футбола "Кяпяз", ученики средних школ, а также студенты и молодежь с воодушевлением встретили известие о присвоении Гяндже титула Европейского спортивного города. В параде, организованном Исполнительной властью города и Главным управлением молодежи и спорта, приняли участие и активные представители молодежи Гянджинской городской организации Партии "Ени Азербайджан".

Участники парада были встречены на центральной площади города аплодисментами. В воздух были выпущены разноцветные шары и символ мира - голуби.

Глава Исполнительной власти города Эльмар Велиев отметил, что Гянджа, ставшая в 2016 году Европейской молодежной столицей, в 2017 году - Культурной столицей стран СНГ, удостоена организацией "ACES Europe" титула Европейской спортивной столицы в 2019 году. Поздравив с этим жителей города, Эльмар Велиев сказал: "B будущем году совместно с министерствами молодежи и спорта, образования, а также другими соответствующими структурами в городе будут реализованы различные проекты. Будем стремиться к тому, чтобы достойно представить титул Европейской спортивной столицы".

Было доведено до внимания, что в настоящее время в Гяндже действуют три спортивные школы. Выпускники этих школ завоевывают высокие достижения как на местных соревнованиях, так и Европы и мира. В городе создаются профессиональные и любительские футбольные клубы.

Показательные выступления спортсменов на параде и футбольный матч, организованный компанией "RedBull", были встречены с интересом.

Отметим, что "ACES Europe" - Федерация спортивных городов и столиц Европы - это организация, осуществляющая спортивную политику Европейского парламента. Ежегодно "ACES Europe" удостаивает от 9-и до 19-и городов титула "Европейский спортивный город", и один город - "Европейская спортивная столица". Проект реализуется уже четвертый год.

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