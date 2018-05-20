Погода на завтра

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди, днем в основном без осадков, ветер северо-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье.

Температура воздуха ночью - 15-18, днем - 25-30 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых местах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью 12-17, днем 26-31, в горах ночью 7-12, днем 13-18 градусов тепла.