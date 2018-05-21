В азербайджанском секторе Каспия произошло землетрясение - ПОДРОБНОСТИ

В азербайджанском секторе Каспийского моря во вторник произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло в 20:48 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 61 километра. Подземные толчки не ощущались.