В азербайджанском секторе Каспия произошло землетрясение - ПОДРОБНОСТИ

21 мая 2018 00:18

В азербайджанском секторе Каспийского моря во вторник произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло в 20:48 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 61 километра. Подземные толчки не ощущались.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az