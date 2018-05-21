В UNEC пройдут Дни стартап-проектов

25 мая при совместной организационной поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий, UNEC и Азербайджанской организации стартапа будет дан старт Дням стартап-проектов, сообщает вуз в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, дни стартап-проектов будут реализованы при поддержке Парка высоких технологий и Государственного фонда развития информационных технологий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Целью проведения Дней стартап-проектов является оказание помощи созданию новых стартапов и придание импульса развитию интернет-бизнеса. В то же время в число приоритетов проекта входит развитие инфраструктуры национального стартапа и оказание методической поддержки студентам в этом направлении.

Двухдневные дни стартап-проектов дадут возможность студентам UNEC встретиться с владельцами местных стартапов, известными экспертами и руководителями авторитетных ИТ-компаний. Для студентов будут проведены тренинги по теме представления стартапов, разработки первичной версии проектов и прототипов.

В Дни стартап-проектов будет проведен конкурс первичных вариантов бизнес-идей и новых интернет-проектов студентов. Студенты, сформировав команды вокруг инновационных бизнес-идей, с помощью менторов и экспертов разработают первичные варианты новых стартап-проектов. В итоге идеи студентов, принявших участие в соревновании, представив свои проекты, будут оценены профессиональными членами жюри.

Победителей ждут ценные подарки, дипломы и сертификаты.

Студенты, желающие принять участие в Днях стартап-проектов, могут обратиться в Центр карьеры UNEC.

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