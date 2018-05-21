Стало известно, когда объявят результаты приемных экзаменов в Азербайджане

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал правильные ответы тестовых заданий, использованных на проведенных 20 мая вступительных экзаменах в вузы по I и IV группам специальностей.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, результаты экзаменов будут объявлены в течение ближайших двух дней, передает Day.Az.

С правильными ответами тестовых заданий, использованных на вступительных экзаменах в вузы по I и IV группам специальностей, можно ознакомиться здесь:

Азербайджанский сектор - I группа специальностей

http://eservices.dim.gov.az/exam/2018/1_4_20_2018/a1_20sd.htm

Азербайджанский сектор - IV группа специальностей

http://eservices.dim.gov.az/exam/2018/1_4_20_2018/a4_20sd.htm

Русский сектор - I группа специальностей

http://eservices.dim.gov.az/exam/2018/1_4_20_2018/r1_20sd.htm

Русский сектор - IV группа специальностей

http://eservices.dim.gov.az/exam/2018/1_4_20_2018/r4_20sd.htm.