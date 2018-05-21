Стало известно, когда объявят результаты приемных экзаменов в Азербайджане
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал правильные ответы тестовых заданий, использованных на проведенных 20 мая вступительных экзаменах в вузы по I и IV группам специальностей.
Как сообщили АПА в ГЭЦ, результаты экзаменов будут объявлены в течение ближайших двух дней, передает Day.Az.
С правильными ответами тестовых заданий, использованных на вступительных экзаменах в вузы по I и IV группам специальностей, можно ознакомиться здесь:
Азербайджанский сектор - I группа специальностей
http://eservices.dim.gov.az/exam/2018/1_4_20_2018/a1_20sd.htm
Азербайджанский сектор - IV группа специальностей
http://eservices.dim.gov.az/exam/2018/1_4_20_2018/a4_20sd.htm
Русский сектор - I группа специальностей
http://eservices.dim.gov.az/exam/2018/1_4_20_2018/r1_20sd.htm
Русский сектор - IV группа специальностей
http://eservices.dim.gov.az/exam/2018/1_4_20_2018/r4_20sd.htm.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В UNEC пройдут Дни стартап-проектов
Точный гороскоп на понедельник
-
20 Май 22:14 61 132
-
20 Май 16:33 20 904
-
20 Май 21:35 11 367
-
20 Май 17:31 10 055
-
20 Май 13:55 9 792