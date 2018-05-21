Азербайджанские ученики удостоились специальных наград в США - ФОТО

13-18 мая 2018 года в США в Питтсбурге прошла Международная научная и инженерная выставка Intel ISEF. В международной выставке приняли участие более 1800 школьников из 75 стран. Азербайджан на мероприятии представили победители конкурса "Ученые будущего", ученики лицея имени академика Зарифы Алиевой - Алиага Абдуллаев и Аднан Буньятов (в физико-астрономическому области), Джавид Гусейнзаде и Джейла Гусейнзаде (компьютерные науки), Фидан Ибрагимова (биология) и ученик Бакинской средней школы № 238 Мухамед Гаджиев (управление экологией и окружающей средой).

Два проекта азербайджанских школьников были удостоены наград. Ученики лицея имени академика Зарифы Алиевой Джавид Гусейнзаде (10 класс) и Джейла Гусейнзаде (9 класс) за свой проект TreLop, названный идеальным проектом в области программирования, получили приз в размере $ 5000 от Академии Oracle, мирового лидера в технологической сфере.

А ученики 10 класса Алиага Абдуллаев и Аднан Буньятов за свой научный проект "Роль электромагнитного поля в изменении физико-химических свойств нефти" в номинации "Цели ООН по устойчивому развитию" были удостоены премии в размере $ 1000 от Малой научной академии Украинского национального центра, действующего при ЮНЕСКО.

Отметим, что международную научную и инженерную выставку, которая считается крупнейшим научным соревнованием в мире среди учеников, также называют соревнованием "Маленькой Нобелевской премии". Не случайно, что более 20 лауреатов Нобелевской премии еще в школьные годы участвовали и побеждали в данном соревновании. Отметим, что самый крупный призовой фонд соревнований от имени "Гордона Мур" в размере $ 75 000 выиграл австралийский школьник Оливер Николс.

Ежегодно около 7 миллионов школьников из разных стран обращаются для участия в данной выставке, которая проводится начиная с 1997 года. Школьники, представляющие нашу страну на этой выставке, выбираются путем конкурса "Ученые будущего". В текущем году 528 учащихся из общеобразовательных школ городов и районов представили 336 проектов. 40% участников конкурса составили региональные школы. Среди 150 проектов - 41 индивидуальный проект, 109 коллективных проектов.

В этом году членами жюри было выбрано 46 проектов в 8 номинациях. Первое место заняли 12 учеников (7 проектов), второе место - 28 учеников (15 проектов), третье место - 39 учеников (24 проекта). В отличие от прошлых лет, в этом году в жюри вошел эксперт из Франции.

Эмилия Аббасова