Сильный пожар в Баку, есть погибший

21 мая 2018 15:46

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, пожар возник возле торгового центра "Elite" из-за утечки газа. В результате взрыва погиб один человек.

На место происшествия направлены кареты скорой помощи и пожарные расчеты.

Позднее будет дана дополнительная информация.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az