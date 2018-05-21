Сильный пожар в Баку, есть погибший
21 мая 2018 15:46 3 508
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, пожар возник возле торгового центра "Elite" из-за утечки газа. В результате взрыва погиб один человек.
На место происшествия направлены кареты скорой помощи и пожарные расчеты.
Позднее будет дана дополнительная информация.
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