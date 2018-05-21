Сильный пожар в Баку, есть погибший

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, пожар возник возле торгового центра "Elite" из-за утечки газа. В результате взрыва погиб один человек.

На место происшествия направлены кареты скорой помощи и пожарные расчеты.

Позднее будет дана дополнительная информация.

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