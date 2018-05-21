Минздрав оценивает как тяжелое состояние раненых при сильном пожаре в бакинском кафе

Состояние двух человек, пострадавших в результате сильного пожара, произошедшего сегодня в кафе рядом с Торговым центром "Elit" в Бинагадинском районе Баку, оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в понедельник Trend в пресс-службе минздрава, передает Day.Az.

Как говорится в сообщении, мужчина и женщина получили ожоги различной степени. Они доставлен в Республиканский ожоговый центр.

Еще одна женщина и один мужчина погибли во время взрыва.

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