МЧС Азербайджана назвало причину взрыва в бакинском кафе

МЧС Азербайджана сообщило о подробностях взрыва в бакинском кафе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, cогласно сообщению, размещенному на сайте министерства, внутри здания (действующего в качестве чайханы) общей площадью 25 квадратных метров, расположенного в Бинагадинском районе Баку, произошел взрыв газового баллона с пропаном.

В результате сгорели горючие конструкции здания.

Сотрудникам пожарной службы во время разведки места пожара было обнаружено два обгоревших тела (женщины и мужчины). Еще два человека (Ибрагимов Натиг Захид оглу, Ибрагимова Шекяр Хосров гызы) были отправлены в больницу. В связи с происшествием проводится расследование соответствующими структурами. Дополнительная информация будет представлена позже.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook