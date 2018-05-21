МЧС Азербайджана назвало причину взрыва в бакинском кафе
МЧС Азербайджана сообщило о подробностях взрыва в бакинском кафе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, cогласно сообщению, размещенному на сайте министерства, внутри здания (действующего в качестве чайханы) общей площадью 25 квадратных метров, расположенного в Бинагадинском районе Баку, произошел взрыв газового баллона с пропаном.
В результате сгорели горючие конструкции здания.
Сотрудникам пожарной службы во время разведки места пожара было обнаружено два обгоревших тела (женщины и мужчины). Еще два человека (Ибрагимов Натиг Захид оглу, Ибрагимова Шекяр Хосров гызы) были отправлены в больницу. В связи с происшествием проводится расследование соответствующими структурами. Дополнительная информация будет представлена позже.
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