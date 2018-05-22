Один из пострадавших во время взрыва в бакинском кафе скончался в больнице

Получивший тяжелые ожоги в результате взрыва в бакинском кафе 44-летний Натик Ибрагимов скончался в больнице.

Об этом Report сообщил заведующий ожоговым отделением клиники пластической и реконструктивной хирургии Азербайджанского Государственного института усовершенствования врачей имени А. Алиева Шахрат Мамедов, передает Day.Az.

Он сказал, что пострадавший скончался в 2 часа ночи.

Ш.Мамедов отметил, что состояние другой пострадавшей, 53-летней Шекер Ибрагимовой остается тяжелым: "Сейчас продолжается лечение женщины в реанимационном отделении".

Отметим, что 21 мая в строении (чайхана), расположенном в Бинагадинском районе Баку общей площадью 25 кв.м (10 кв.м из камня, остальная часть из дерева) взорвался баллон с пропаном. В результате сгорела деревянная конструкция строения. Во время осмотра места взрыва пожарными были обнаружены обгоревшие тела Ибрагимовой Гюляназ Рагим гызы 1969 г.р. и Саатова Сохраба Юсиф оглу 1963 г.р. Еще двое Ибрагимов Натик Захид оглы 1974 г.р. и Ибрагимова Шекер Хосров гызы 1965 г.р. года были доставлены в больницу до приезда пожарных.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook