«Азерсу» ввело новую услугу для абонентов - ДЕТАЛИ

ОАО "Азерсу" ввело новую услугу для абонентов. Об этом на проведенной в структуре пресс-конференции сказал глава департамента ИКТ пресс-службы АО Эмиль Ахмедов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главы департамента, отныне абоненты могут оплачивать счета за использованную воду в электронной форме.

"Для этого необходимо войти на портал elektron.gov.az и, выбрав соотвествующую службу, отправить на ее адрес заводской номер счетчика, номер пломбы и фото самого счетчика. Обращение рассматривается в течение пяти дней со дня поступления, после чего абоненту отправляется электронная фактура. Абонент оплачивает фактуру в электронном формате", - отметил Ахмедов.

Глава департамента отметил, что эта услуга делает излишней необходимость контакта абонентов с контролерами.

"Некоторые абоненты не хотят, чтобы их беспокоили, поэтому они могут воспользоваться этой услугой. Иногда абоненты не открывают дверь контролерам, и он самостоятельно пробивает неправильную фактуру. Новая услуга устранит подобные случаи", - отметил Ахмедов.

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