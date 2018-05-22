В Лянкяране найдена занесенная в Красную книгу бабочка

В ходе очередного мониторинга, проведенного специалистами Государственной службы фитосанитарного надзора при министерстве сельского хозяйства, гусеницы неизвестных бабочек обнаружены на территории частных хозяйств вблизи Национального парка Гиркан в Лянкяранском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, после исследования в соответствующей лаборатории экспертного центра службы выявлено, что гусеницы принадлежат занесенному в Красную книгу редкому виду бабочки - Махаон (popilio machaon L.), передает Day.Az.

В настоящее время мероприятия по сохранению этого редкого вида проводятся в 9 регионах мира. Бабочки широко распространены на юго-востоке Испании, в Италии, Южной Франции, Греции (типичный вид P. machaon L.), Южном Кавказе, Иране, Малой Азии, юго-западе Центральной Азии (подвид orientalis Rom.), в Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана от долины реки Араз до гор на высоте 1750 м над уровнем моря.

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