В Азербайджане некоторые абитуриенты смогут поступить в вуз вне конкурса

В Азербайджане предлагается предоставить ряду абитуриентов преимущества при поступлении в вузы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно предлагаемым изменениям в закон "Об образовании", абитуриенты, получившие образование по аккредитованным на международном уровне образовательным программам в Азербайджане, при соблюдении определенных условий, установленных соответствующим органом исполнительной власти, получат шанс попасть в высшие учебные заведения вне конкурса.

Что касается других предлагаемых изменений, то победители республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований высокого уровня по специальностям будут приниматься в вузы вне конкурса.

Условия и правила приема будут определены соответствующим органом исполнительной власти.

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