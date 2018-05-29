"Мой Баку": Ахундовский сквер - целая эпоха в истории столицы Азербайджана - ФОТО

Баку - город с непревзойденной архитектурой, замечательными парками и, конечно, легендарным прошлым. Самый, казалось бы, крошечный в масштабах мегаполиса уголок таит в себе долгую историю. Об одном таком уголке Баку мы хотим сегодня рассказать.

Речь об Ахундовском сквере, расположенном в центре столицы. Мало кто в Баку не знает, где находится Ахундовский садик. Но тем, кто не в курсе, сообщим, что расположен он выше станции метро "Ичеришехер" на пересечении трех исторических улиц - Лермонтова, Ахмеда Джавада и Саида Рустамова. Площадь сквера - 1300 кв.м. В 2008 году он был капитально отремонтирован, здесь было высажено свыше 3000 декоративных цветов и кустарников.

Ахундовский сквер особенно любим старшим поколением, у многих с этим местом связано детство и юность. И сегодня старые бакинцы продолжают приходить сюда, чтобы отдохнуть, поиграть в нарды, да и просто вспомнить о прошлом.

Несмотря на небольшую территорию, этот треугольник является одним из самых оживленных мест города с точки зрения транспорта. Отсюда проходят многие городские автобусные маршруты, всегда много машин и людей. Тем не менее, в сквере приятно посидеть, подышать воздухом, полюбоваться яркими клумбами и играющими детьми. На территории имеется все, что должно быть в месте отдыха, - скамейки, оригинальные светильники, цветочные клумбы, мраморные дорожки, кустарники с подсветкой, цветочная рассада в красивых горшках.

Но самая главная достопримечательность этого места - это его история. Она тут повсюду, смотрит на вас из каждого окна каждого дома.

Начнем со знаменитого "розового дома" - бывшего дома работников Госбанка. В его архитектуре можно заметить элементы, присущие жилым пристройкам азербайджанских городов XIX века - Нухи и Шуши. Это и крытые застекленные веранды,

напоминающие эйваны, и сильно выступающие карнизы на резных кронштейнах, стилизованный рисунок переплетов. При этом все очень скромно и неброско.

Следующим после "розового дома" идет по улице Саида Рустамова (бывшая Водовозная) дом нефтепромышленников Дмитрия и Моисея Митрофановых. Здание возводилось в течение пяти лет. Кто был архитектором этого здания, доподлинно неизвестно, но, по мнению специалистов, манера проекта выдает в нем руку немецкого архитектора Эделя. Строителями же, опять же по предположениям специалистов, выступили известные в старом городе подрядчики - братья Касумовы.

Интересно, что вопреки принятым в исламе канонам, на фасаде дома Митрофанова много изображений, в том числе человеческих лиц. Искусной работой мастеров можно любоваться бесконечно.

Это здание - не только памятник архитектуры. Это и памятник истории, так как особняк Митрофанова пережил на себе все коллизии начала прошлого века, был свидетелем самых трудных времен. Один из его хозяев успел эмигрировать еще до революции, а другой сошел с ума. В 1918 году в доме обосновалась печально известная Бакинская Коммуна. Во времена АДР в одном крыле располагалось посольство Франции. В дальнейшем особняк Митрофанова стал многоквартирным жилым домом...

Эти два ярких шедевра архитектуры придают "треугольнику", центром которого является Ахундовский сквер, особую ауру.

А теперь несколько слов о том, кто дал свое имя парку. Мирза Фатали Ахундов - азербайджанский писатель-просветитель, поэт, философ, общественный деятель, основоположник азербайджанской драматургии и основоположник литературной критики в азербайджанской литературе.

В центре сквера расположен памятник Ахундову. Этот памятник был установлен в 1930 году, автором же его является советский скульптор Петр Сабсай. Уроженец Одессы, после получения диплома он приехал в Баку вместе с женой. Его жена все детство провела на нефтяных промыслах в Балаханы и сумела увлечь будущего мужа суровой красотой нефтяных вышек. Сабсай внес большой вклад в развитие реалистического искусства в Азербайджане, воспитал целую плеяду азербайджанских скульпторов и был похоронен на Аллее почетного захоронения.

Прогуливаясь по аллеям Ахундовского сквера, я удивлялась, что в таком шумном уголке города так много отдыхающих. Вот дети играют в футбол, за ними зорко следят взрослые, мирно беседующие на скамейке поодаль. Вокруг памятника носятся малыши, скользя по мрамору и постоянно сталкиваясь с прохожими. Верные постояльцы сквера - пенсионеры разложили на скамейке нарды, а те, кому не хватило места, сидят на стульях - видимо, живут поблизости и принесли стулья и табуретки с собой.

Летом на скамейках под раскидистыми деревьями не найти свободного места. До позднего вечера в парке кипит жизнь, и не хочется уходить.

"Там через дорогу была 2-ая поликлиника, а через квартал детский сад, нас водили сюда на прогулку. А выше, если идти мимо газетного киоска, аптеки и булочной, там была маленькая восьмилетняя школа, в которой я учился и где были самые лучшие учителя", - поделился со мной воспоминаниями пенсионер Фархад муаллим, рядом с которым я присела на скамью. Интересно послушать старых бакинцев, перед глазами которых прошла целая эпоха.

Голубей также можно назвать постояльцами сквера. Посетители любят подкармливать их крошками и семечками, особенно это занятие нравится детишкам. Эти забавные птицы совсем не боятся людей, они подходят так близко, что до них можно даже дотронуться.

Вот такой он, Ахундовский сквер, маленький пятачок на карте огромного Баку. Но такой родной и близкий каждому из нас.

Тамилла Мамедова