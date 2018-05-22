В Азербайджане могут расширить полномочия вузов

Предлагается предоставить вузам Азербайджана право вести подготовку и по уровню среднего специального образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в соответствующих структурных подразделениях вузов, по договоренности с учредителем, может проводиться преподавание и по уровню среднего специального образования.

В связи с этим в закон "Об образовании" предлагается внести изменения, согласно которым порядок организации среднего специального образования в вузах будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.

В предлагаемом изменении говорится, что образование на уровне докторантуры осуществляется в вузах, докторантурах, созданных при научном предприятиях и организациях (в военных учебных заведениях - адъюнктурах), и заканчивается присвоением соответствующей ученой степени.

Ученая степень научно-педагогическим кадрам, работающим в вузах, научных учреждениях и организациях, а также в других организациях, присваивается после диссертации.

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