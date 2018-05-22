В Нью-Йорке прошел автопробег, посвященный 100-летию АДР - ФОТО - ВИДЕО

В Нью-Йорке прошел автопробег, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Об этом сообщили Trend в пресс-службе Объединения журналистов азербайджанской диаспоры (DFJD), передает Day.Az.

Автопробег прошел в рамках кампании "100-летие Азербайджанской Демократической Республики" в рамках Платформы сотрудничества диаспорских и общественных организаций.

В акции приняли участие азербайджанцы, проживающие и работающие в Нью-Йорке и окрестностях города. Организатор автопробега - руководитель общества женщин Азербайджан-Америка и Дома Азербайджана в Нью-Йорке Минаввар Вахабова.

Акция началась в Times Square и продолжилась по улицам Нью-Йорка, от Манхэттена до Бруклина. Во время шествия наши соотечественники держали в руках постеры с картами АДР 1918-1920 годов и флаги Азербайджана. Среди граждан города была проведена просветительская акция.

Было отмечено, что провозглашение Азербайджанской Демократической Республики (АДР) 28 мая 1918 года - первой демократической республики на Востоке - явилось большим и знаменательным событием в жизни азербайджанского народа. АДР по своему политическому строю, мероприятиям в области демократического государственного устройства, а также по поставленным перед собой целям и задачам оставила яркий след в истории. АДР является первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права. К сожалению, в 1920 году АДР по ряду причин прекратила свое существование. После восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство. В течение последних более чем двадцати лет Азербайджан укрепил свою независимость и суверенитет, экономическую и военную мощь, международный авторитет и входит в число лидирующих стран мира.

Интересно, что номерные знаки автомобилей участников отображали родные места - "Azerbaijan", "Baku", "Baku10", "Baku55", "Baku26", "Agdam" и т.д. Автопробег завершился праздничным вечером с азербайджанской национальной музыкой и танцами.

Организаторами кампании являются Совет по государственной поддержке НПО при Президенте Азербайджана и Общественное объединение поддержки журналистов в деятельности диаспоры. Цель кампании - активизация командной работы среди азербайджанцев под эгидой Платформы сотрудничества диаспорских и общественных организаций, укрепление солидарности проживающих за рубежом соотечественников. К кампании присоединились диаспорские организации из 11 стран мира - США, Канады, Норвегии, Черногории, России, Германии, Голландии, Польши, Турции, Украины, Кипра. Кроме того, более двадцати НПО Азербайджана ведут виртуальную пропаганду данной кампании.

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